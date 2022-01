Fumata nera in Italia al primo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Al termine dello spoglio nell’Aula di Montecitorio, le schede bianche sono state 672, 49 quelle nulle. I voti dispersi sono stati pari a 88. In tutto i presenti e i votanti sono stati 976 rispetto ai 1008 previsti. Il quorum necessario a eleggere il Capo dello Stato non è dunque stato raggiunto. Sono invece andati 36 voti a Paolo Maddalena, il candidato degli ex M5s, mentre 16 a Sergio Mattarella. Tra gli altri, 7 grandi elettori hanno scelto Silvio Berlusconi, 9 Marta Cartabia, 6 Umberto Bossi. Due voti per Giuliano Amato, Maria Elisabetta Casellati, Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti.