La maggior parte degli americani è favorevole a rivedere e cambiare la legge elettorale in modo che venga concessa a tutti la possibilità di votare per posta.

È quanto emerge da un sondaggio di Wall Street Journal-Nbc, secondo il quale il 58% degli elettori è favorevole al voto via posta in tutte le occasioni a fronte di un 39% contrario. Due terzi degli interpellati (67%) ritiene che il voto via posta dovrebbe essere consentito in novembre a causa del coronavirus. Solo il 29% disapprova.