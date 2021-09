Il Panshir, la roccaforte di resistenza anti-talebana, non è perduto. A dirlo con forza è Wali Massoud, fratello del «Leone del Panshir», che combatté prima i sovietici e poi i talebani, e zio di Ahmad Massoud, attuale leader dell’Alleanza del Nord.

«Il Panshir non è caduto», «è falso», rimarca. «Chi conosce la valle del Panshir sa che controllare la piccola strada che corre nel fondo valle non significa prendere il Panshir», spiega in un’intervista al Corriere della Sera.