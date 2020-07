Walmart regala ai suoi clienti un classico americano, il drive-in. In tempi di pandemia e con le sale cinematografiche chiuse, il gigante della vendita al dettaglio ha deciso di convertire 160 parcheggi dei suoi negozi in cinema all’aperto con auto.

Oltre ai film sono previste anche apparizioni di registi e celebrity. Concessi anche cibo e bevande che, come vuole la tradizione, saranno consegnati direttamente agli spettatori/clienti in auto. Durante le restrizioni per il Covid-19 la tradizione dei drive-in è stata rispolverata da un capo all’altro degli Stati Uniti come alternativa al tradizionale cinema.