Harvey Weinstein è stato riconosciuto colpevole per due capi di imputazione e non colpevole delle altre tre imputazioni. I verdetti di colpevolezza sono per atto sessuale criminale di primo grado e stupro di terzo grado. Rischia da cinque a 25 anni di prigione per l’imputazione più grave per la quale è stato riconosciuto colpevole dalla giuria, l’atto sessuale di primo grado sulla base delle accuse di Miriam Haley. L’ex produttore, che ha 67 anni, rischia fino a quattro anni di libertà condizionata per lo stupro di terzo grado di Jessica Mann, la seconda imputazione per la quale è stato emesso un verdetto di colpevolezza.