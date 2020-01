Su WhatsApp inviare o ricevere foto, stickers e videomessaggi, così come lo scambio di messaggi vocali, è stato impossibile oggi per tre ore, dalle 12 alle 15, con un picco di interruzioni subito dopo mezzogiorno per diversi utenti nel mondo. A confermare il tilt del servizio di messaggistica istantanea per smartphone è il downdetector.it che registra problemi nell’inviare o ricevere messaggi per il 96% degli utenti.