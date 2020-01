Dopo quasi tre anni, Wikipedia torna a essere accessibile in Turchia. La rimozione della censura all’enciclopedia online è prevista in queste ore, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale che a fine dicembre aveva giudicato a maggioranza il bando come una violazione della libertà d’espressione.

La censura era entrata in vigore il 29 aprile 2017 dopo che Wikipedia non aveva ottemperato alla richiesta di rimuovere contenuti ritenuti «offensivi» da Ankara, che in alcune pagine veniva accusata di sostegno a gruppi terroristici in Siria. La misura è stata fortemente condannata in questi anni dai gruppi in difesa della libertà d’espressione.