L’Amazzonia è sempre più in pericolo a causa degli incendi che rischiano di far sparire il polmone verde del pianeta. In 10 anni si è persa una superficie di foresta amazzonica di 300 mila chilometri quadrati, pari all’Italia, e a luglio 2020, solo nell’Amazzonia brasiliana, gli incendi sono aumentati del 28% rispetto allo stesso periodo del 2019. E quest’anno i roghi potrebbero essere più devastanti di quelli di quelli del 2019.