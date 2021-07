II Partito comunista e il popolo cinese «dichiarano solennemente al mondo che, con una lotta coraggiosa e tenace, la nazione ha inaugurato un grande balzo, raggiungendo la prosperità per diventare forte e per realizzare il ringiovanimento nazionale che è in un percorso storico irreversibile».

Il presidente Xi Jinping, indossando un abito grigio in stile Mao, ha assicurato che l’era della Cina «macellata e vittima di bullismo è finita per sempre», parlando a circa 70 mila persone radunate in Piazza Tienanmen per celebrare i 100 anni della fondazione del PCC. «Il popolo cinese non permetterà mai a nessuna forza straniera di renderci schiavi», ha aggiunto Xi tra gli applausi. «Chiunque tenterà di farlo, si romperà sicuramente la testa sulla Grande Muraglia d’acciaio costruita con il sangue e la carne di 1,4 miliardi di cinesi».

Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la riunificazione della Cina è «una missione storica e un impegno incrollabile» del Partito comunista. In base al principio della ‘Unica Cina’, del Consenso del 1992 e della riunificazione pacifica, «dobbiamo intraprendere un’azione risoluta per sconfiggere del tutto qualsiasi tentativo di ‘indipendenza di Taiwan’ e lavorare insieme per creare un futuro luminoso per il ringiovanimento nazionale», ha detto Xi. «Nessuno deve sottovalutare la grande determinazione del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale», ha aggiunto, provocando una standing ovation. Il governo centrale esercita la giurisdizione generale su Hong Kong e Macao, ha aggiunto Xi, segretario generale del PCC, assicurando il rispetto del modello ‘un Paese due sistemi’, ma rimarcando l’attuazione di sistemi legali e meccanismi di applicazione per le due regioni a tutela della sicurezza nazionale.

La gran parte del discorso di Xi ha puntato sui successi del Partito Comunista negli ultimi 100 anni, compreso il rispetto per gli ex leader Mao Zedong e Deng Xiaoping, dichiarando che la Cina ha costruito una «società moderatamente prospera» (’xiaokang shehui’), sostenuta a partire da Deng, il cui abbraccio ai mercati e agli investimenti esteri alla fine degli anni ‘70 è stato citato come prova del pragmatismo del partito dopo le carestie e le epurazioni delle campagne politiche di massa di Mao. Xi ha affermato che la Cina vuole promuovere la pace nel mondo e che Pechino non prenderà lezioni da nessuno, rifiutando «prediche ipocrite da parte di coloro che sentono di avere il diritto di impartirci lezioni. Terremo saldamente nelle nostre mani il destino della nostra nazione».

Perché «solo il socialismo può salvare la Cina, e solo il socialismo con caratteristiche cinesi può sviluppare la Cina». Il popolo cinese «non è solo stato bravo a distruggere il vecchio mondo, ma anche a costruirne uno nuovo».

