YouTube eliminerà dalla sua piattaforma, o comunque ne ridurrà la visibilità, i video che propugnano teorie che collegano l’epidemia di coronavirus alle reti mobili 5G. Lo ha reso noto l’azienda californiana al Guardian. La misura arriva dopo che, in Gran Bretagna, alcune torri 5G sono state incendiate in seguito al diffondersi della fake news. I video che violano le regole fissate da YouTube vengono eliminati, ha evidenziato un portavoce, ricordando che l’azienda «vieta anche i filmati che al posto delle cure mediche promuovono metodi non comprovati dal punto di vista medico per prevenire il coronavirus».