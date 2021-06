I gestori di piattaforme online violano il diritto d’autore se non si limitano a mettere a disposizione la piattaforma, ma contribuiscono a dare accesso al pubblico ai contenuti protetti da tale diritto. Lo ha stabilito la Corte UE, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità di YouTube e Cyando per opere protette dal diritto d’autore messe in rete in modo illecito dai loro utenti.