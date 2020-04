«L’utilizzo dei farmaci sperimentali sta andando bene: funziona il farmaco per l’artrite reumatoide, così come quello antimalarico e funziona il cocktail di farmaci, ed ora abbiamo capito che più che sulla polmonite interstiziale, bisogna colpire soprattutto le trombosi dei polmoni che vengono causate da questo virus, e che vengono curate con farmaci come l’eparina. E funziona anche la somministrazione ai pazienti a domicilio dell’antimalarico nelle prime fasi della malattia». Lo ha detto ieri il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa, annunciando inoltre che il Veneto è in attesa «dell’arrivo della fornitura del farmaco Avigan dalla Fuji». L’Avigan è un farmaco giapponese diventato famoso in seguito ad un video virale sui social network in cui un italiano ne esaltava i benefici clinici. Zaia ha poi aggiunto: «In questa emergenza, noi in Veneto non abbiamo mai messo un medico nella condizione di dover decidere sul ricovero di un paziente o un altro: che fosse esso un anziano, un malato cronico o meno, a differenza di quello che sta succedendo come sembra in Spagna ed in altri Paesi che talvolta vengono considerati più civili del nostro. Noi i respiratori siamo andati a comprarceli anche in Svizzera, perché avevamo l’incubo di far reggere le terapie intensive», ha sottolineato il leghista.