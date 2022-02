Aiuti a tutto campo per la resistenza ma, per entrare nell’UE, Volodymyr Zelensky dovrà attendere. Il presidente ucraino ha presentato richiesta ufficiale di adesione all’Unione facendo appello ad una procedura speciale per Kiev.

La richiesta di Kiev è stata poi effettivamente recapitata. Ma nel frattempo a Bruxelles già frenavano. «Il tema ora non è in agenda, c’è una guerra. Dobbiamo dare una risposta per le prossime ore, non per i prossimi anni», ha spiegato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell, pur ribadendo la «chiara prospettiva europea» di Kiev. Concetti che, a Berlino, trovavano la ministra degli Esteri Annalena Baerbock sulla stessa linea. «L’adesione non può essere completata in pochi mesi», ha spiegato.