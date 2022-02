Un primo video. Poi un altro. E un altro ancora. Un appuntamento (quasi) fisso, dall’inizio dell’invasione. Volodymyr Zelensky sta combattendo anche così. Via social, sebbene sia disposto a imbracciare il fucile. Combatte per contrastare la disinformazione di Mosca. Per ribadire che non lascerà Kiev e, allargando il campo, l’Ucraina. Per confortare ed esortare un intero popolo, ferito ma non per questo battuto. Anzi. Il presidente, citiamo il Post, si sta rivelando un leader politico capace di straordinario carisma e fermezza, dotato di persuasione e coraggio al punto da essere descritto dai media internazionali come un personaggio «eroico». Per capirne (e capirlo) di più e, soprattutto, per comprendere appieno la particolarità della sua strategia comunicativa ci siamo rivolti a Eleonora Benecchi,...