(AGGIORNAMENTO 00.55)

Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha detto in una conferenza stampa che il personale della centrale nucleare di Chernobyl è «tenuto in ostaggio» dalle forze russe. Gli Stati Uniti hanno ragione di crederlo in base ad alcuni rapporti ricevuti.

«Questa presa di ostaggi illegale e pericolosa, che potrebbe mettere a repentaglio gli sforzi di routine del servizio civile necessari per mantenere e proteggere gli impianti di rifiuti nucleari, è ovviamente incredibilmente allarmante e gravemente preoccupante» ha aggiunto Psaki. «Condanniamo l’accaduto e chiediamo il rilascio degli ostaggi».

Le forze russe avevano preso possesso della centrale nucleare di Chernobyl dopo una feroce battaglia.

(AGGIORNAMENTO 00.25)

«Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui». Lo ha detto, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

(AGGIORNAMENTO 00.13)

In un discorso televisivo, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha detto di essere scoraggiato dopo aver parlato con i leader occidentali.

«Non vedo nessuno», ha detto, per combattere a fianco dell’Ucraina.

Zelensky ha poi comunicato che durante l’invasione, finora, sono morti 137 soldati ucraini.

(AGGIORNAMENTO 00.02)

Kiev si prepara a difendersi da un imminente attacco delle forze russe e diecimila fucili automatici sarebbero stati distribuiti nelle ultime ore ai civili della capitale. Lo riportano fonti del ministero degli interni ucraino citate da alcuni media internazionali.

(AGGIORNAMENTO 23.36)

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto per la mobilitazione generale in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 22.47)

Previsto per domani alle 15, a quanto si apprende, un Consiglio Affari Esteri straordinario per il via libera formale al pacchetto di sanzioni in discussione stasera al vertice dei leader europei. La riunione dei ministri degli Esteri Ue, al quale parteciperà Luigi Di Maio, sarà in presenza a Bruxelles.

(AGGIORNAMENTO 21.52)

Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass, secondo cui il presidente russo ha fornito all’omologo francese «chiarimenti dettagliati sulle ragioni e le circostanze della sua decisione di condurre un’operazione militare speciale» in Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 21.46)

Circa 100’000 persone sono fuggite dalle loro case in Ucraina e diverse migliaia hanno lasciato il Paese, ha riferito l’Onu. «Riteniamo che circa 100’000 persone debbano aver già lasciato le loro case e che diverse migliaia di persone abbiano attraversato i confini internazionali», ha detto all’Afp una portavoce dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati, Shabia Mantoo.

(AGGIORNAMENTO 21.45)

La città di Mariupol, centro ucraino sul mar d’Azov a poche decine di chilometri dalle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, è sotto pesante attacco russo, con centinaia di esplosioni segnalate. Lo riferiscono media ucraini. La sua conquista è ritenuta strategica per la creazione di un collegamento diretto con la Crimea, annessa alla Russia nel 2014.

(AGGIORNAMENTO 21.34)

«Il Consiglio europeo concorda sulla messa in campo di misure restrittive che impongono massicce e severe conseguenze per la Russia. Le sanzioni coprono il settore finanziario, energetico quello dei trasporti, l’export di beni e finanziario, la politica dei visti e l’inserimento nella lista nera, e con nuove criteri, di personalità russe». È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. Nel settore energetico, però, non dovrebbero essere comprese misure dirette al comparto del gas. «Il Consiglio - si legge - adotterà il pacchetto senza ritardi». I leader Ue, inoltre, annunciano nuove sanzioni anche alla Bielorussia. «Il Consiglio europeo condanna con la massima fermezza l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l’Ucraina. Con le sue azioni illegali, la Russia viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e mina la sicurezza e la stabilità europea e mondiale».

(AGGIORNAMENTO 21.33)

Gli Stati Uniti hanno espulso il numero due dell’ambasciata della Russia a Washington. L’espulsione non è legata all’invasione dell’Ucraina ma è in ritorsione alla decisione di Mosca di inizio mese di cacciare il secondo diplomatico in grado dell’ambasciata americana in Russia.

(AGGIORNAMENTO 21.29)

Il ministero della Difesa tedesco, in seguito all’attacco in Ucraina, ha attivato le cosiddette «misure di allarme nazionale». Ciò significa che nei prossimi giorni la popolazione potrebbe percepire una accresciuta presenza di militari negli spazi pubblici, ha comunicato il ministero. Si potrà arrivare anche a limitazioni della circolazione del traffico, che permettano capacità di trasporto per terra, mare e aria a fini militari.

(AGGIORNAMENTO 21.05)

Gli alleati occidentali stimano che Kiev potrebbe cadere in mano alle forze russe «nel giro di poche ore». Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Kiev potrebbe cadere nel giro di ore visto che le difese aeree ucraine sono state eliminate, riferisce una fonte degli alleati a Bloomberg sottolineando che le forze russe stanno avanzando su ambedue i lati del fiume Dnepr.

(AGGIORNAMENTO 20.17)

Il Pentagono ha ordinato il dispiegamento di circa 7.000 truppe in Europa. Lo riportano i media americani. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni nei confronti di 24 persone e organizzazioni bielorusse per il sostegno all’invasione russa in Ucraina. Lo afferma il Tesoro americano.

(AGGIORNAMENTO 19.52)

Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni e il bando dell’export tecnologico per punire la Russia della sua invasione in Ucraina. Nella blacklist altre quattro banche statali russe. «È una guerra premeditata da mesi», ha detto il presidente Usa parlando alla nazione dalla Casa Bianca del conflitto ucraino. «Vladimir Putin ha respinto ogni offerta di dialogo. Putin è l’aggressore, Putin ha scelto questa guerra». «Prenderemo iniziative per proteggere gli alleati della Nato. Le nostre forze in Europa difenderanno gli alleati della Nato, difendendo ogni centimetro del territorio dell’alleanza», ha affermato Biden.

(AGGIORNAMENTO 19.49)

A causa del deterioramento della situazione l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ritira temporaneamente i suoi osservatori dall’Ucraina. Lo ha annunciato questa sera il segretario generale Helga Schmid.

(AGGIORNAMENTO 19.18)

«Ci siamo accordati per portare avanti ulteriori sanzioni alla Russia, che saranno devastanti». Lo twitta il presidente americano Joe Biden dopo il G7. «Questa mattina ho incontrati i miei colleghi del G7 per discutere l’ingiustificato attacco del presidente Putin all’Ucraina e ci siamo accordati per portare avanti devastanti pacchetti di sanzioni e altre misure economiche» contro la Russia. «Siamo affianco al coraggioso popolo dell’Ucraina», twitta Biden.

