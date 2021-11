«Credevo che un politico si sarebbe impadronito della fiamma che gli avrei trasmesso. Mi dicevo, ‘ad ognuno il suo mestiere’ - ha continuato Zemmour leggendo il suo discorso - ma mi sono ricreduto, era un’illusione. Come voi, non ho più fiducia ed ho deciso di prendere in mano il nostro destino. Ho capito che nessun politico avrà il coraggio di salvare il paese dal tragico destino che lo aspetta». «Non è più il momento di riformare la Francia - ha sottolineato Zemmour - ma di salvarla».

Accusando di non aver fatto nulla «tutti i governi di destra e di sinistra», Zemmour ha affermato: «Voi non avete traslocato, eppure avete la sensazione di non essere più a casa vostra, siete esiliati pur dall’interno. A lungo avete creduto di essere i soli a vederlo, a sentirlo, a pensarlo...a lungo non avete osato dire quello che vedevate e non avete osato vedere quello che vedevate. Non riconoscete più il vostro paese, quel paese che cercate ovunque e che sta scomparendo. Non avete lasciato il vostro paese ma è come se il vostro paese vi avesse lasciato».