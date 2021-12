L’ex polemista ha così confermato dinanzi ai militanti il nome del suo neonato movimento politico, «Reconquête». «Se vinco questa elezione, non sarà l’ennesima alternanza, ma l’inizio della riconquista», ha dichiarato aggiungendo: «Questo popolo francese che sta qui da 1.000 anni non ha detto l’ultima parola», ha proseguito, rifiutando di essere bollato come fascista. «Io fascista? Ma fatemi il favore...».