Alcuni cantoni, fra cui Ticino e Grigioni, a partire da domenica prossima non saranno più considerati regioni a rischio COVID per la Germania. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut, a quanto riferisce l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Sono stati cancellati dalla lista dei paesi a rischio anche l’Italia, la Repubblica Ceca e parti dell’Austria.

Per chi proviene da queste zone ed entra in Germania via terra, non ci saranno più restrizioni. Solo i passeggeri che arrivano in aereo dovranno ancora presentare un test negativo all’ingresso.

Le restrizioni d’ingresso saranno allentate anche per la Turchia, la Svezia e la Lituania. Questi tre paesi sono stati declassati da regioni ad alta incidenza a regioni a rischio. Questo significa che il requisito generale di quarantena di cinque a dieci giorni all’ingresso in Germania non sarà più applicabile. Chi è in possesso di un test negativo non deve più mettersi in isolamento.