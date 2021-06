Lo ha detto il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres in Consiglio di Sicurezza in occasione della presentazione del rapporto annuale sul tema.

E «stiamo anche vedendo scuole e ospedali costantemente attaccati, saccheggiati, distrutti o utilizzati per scopi militari, con le strutture educative e sanitarie per ragazze prese di mira in modo sproporzionato», ha sottolineato. Guterres ha quindi lanciato un appello «a tutte le parti in conflitto a dare priorità alla prevenzione degli abusi contro i bambini e ad impegnarsi nel dialogo, cessate il fuoco e processi di pace».