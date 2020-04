Dopo i problemi legati alla sfera privata, arrivano quelli di cibersicurezza per Zoom. La popolare applicazione mobile di videoconferenze, che ha registrato un boom in questo periodo di quarantena, è stata presa di mira dagli hacker e ora oltre 500 mila credenziali di utenti sono in vendita nel dark web. E il prezzo per ogni account è irrisorio e in alcuni casi le credenziali sottratte sono addirittura gratuite.