La rete dei concessionari Renault in Svizzera ha accettato senza esitazione di sostenere le organizzazioni locali di Caritas Svizzera, della Croce Rossa e di Spitex mettendo a disposizione 100 Renault Zoe per le loro missioni speciali contro il coronavirus.

«Siamo felici per qualsiasi aiuto che possiamo ricevere, soprattutto se reso possibile in modo così semplice e spontaneo», spiega Marianne Pfister, direttrice di Spitex Svizzera.

«Nonostante questi tempi difficili per tutti, naturalmente soprattutto per le organizzazioni sanitarie, di aiuto e di soccorso, ma anche per i nostri concessionari che sono preoccupati per il futuro delle loro PMI, tutti i partner Renault sono stati entusiasti dell’idea e la sostengono pienamente», afferma Christoph Keigel, presidente dell’associazione dei concessionari Renault.

«La semplicità del sistema di prestiti per le 100 Renault Zoe permette di aiutare le organizzazioni e i loro numerosi volontari a gestire in sicurezza le richieste di assistenza agli anziani o per il trasporto di altre persone. Ogni nuova Zoe può essere ricaricata presso le stazioni di ricarica rapida pubbliche o presso una presa domestica. Con un’autonomia di circa 300 km, è in grado di coprire in sicurezza tutti i viaggi giornalieri necessari senza emissioni», spiega Claude Gregorini, Country Operations Director di Renault Suisse SA.