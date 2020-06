Una 911 all’ultimo grido con citazioni degli anni ’50 e dei primi anni ’60: Porsche ha presentato la 911 Targa 4S Heritage Design Edition come primo dei quattro modelli da collezione della strategia Heritage Design. Gli elementi di design storici negli esterni e negli interni sono stati reinterpretati e combinati con le ultime tecnologie in un modello speciale ed esclusivo della Porsche Exclusive Manufaktur che può essere ordinato da subito e sarà disponibile per i concessionari nell’autunno 2020. In linea con la sigla interna della serie di modelli, il numero è limitato a 992 esemplari. Parallelamente all’introduzione del modello speciale, gli elementi interni selezionati sono disponibili per tutti gli attuali modelli 911 come parte di un pacchetto Heritage Design. Porsche Design ha anche progettato un cronografo pregiato in edizione limitata in esclusiva per gli acquirenti degli esemplari da collezione.

«Con i modelli Heritage Design evochiamo tra clienti e appassionati i ricordi degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80. Nessun marchio è in grado di trasportare questi elementi nel momento attuale come Porsche. In questo modo soddisfiamo i desideri dei nostri clienti. Inoltre, con i modelli speciali esclusivi stiamo anche creando una nuova linea di prodotti che rappresenta la dimensione «Lifestyle» all’interno della nostra strategia di prodotto», dichiara Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione della Porsche AG.

L’esclusiva verniciatura color cherry metallizzato, così come altri quattro colori esterni disponibili e le scritte in color oro creano un look autentico nello stile degli anni ’50. Laminature bianche di alta qualità nel design storico caratterizzano gli esterni della 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Spicca in particolare la grafica motorsport sui parafanghi anteriori a forma di lancia. Queste cosiddette «spears» sono una citazione degli albori di Porsche Motorsport. Un altro punto forte è la placca Porsche Heritage sulla griglia del cofano posteriore, il cui design ricorda quella sulla Porsche 356 che all’epoca veniva applicata dopo aver raggiunto il traguardo dei 100.000 km. Il marchio di qualità dei tempi passati – interpretato in chiave moderna – adorna la parte posteriore di tutti e quattro i modelli Porsche Heritage Design. Lo storico stemma Porsche del 1963 apposto su cofano, volante, coprimozzi, chiave vettura e impresso su poggiatesta e portachiavi, insieme ai cerchi Carrera Exclusive Design da 20/21 pollici e alle pinze dei freni verniciate di nero in look classico, tracciano un ulteriore ponte verso il passato.

Anche gli interni rendono omaggio alla tradizione: l’esclusivo allestimento in pelle bi-color combina pelle rosso bordeaux oppure nera con pelle club Olea in beige Atacama. Presente anche il velluto a coste – utilizzato su sedili e rivestimenti delle porte – un materiale già utilizzato nella Porsche 356 che fa rivivere lo spirito dei tempi e la moda degli anni ’50. Il contagiri e il cronometro nel look classico con illuminazione verde sottolineano l’emozionalità del design, così come il cielo dell’abitacolo in microfibra traforata.

Il primo modello Heritage Design si basa sulla nuova 911 Targa della generazione 992, presentata solo pochi giorni fa, e presenta le ultime tecnologie in fatto di telaio, sistemi di assistenza e infotainment. Il propulsore è un motore biturbo da 450 CV. In combinazione con l’accoppiatore doppio a otto marce, il motore boxer ad alta tecnologia consente una velocità massima di oltre 304 km/h e accelera la 911 Targa da fermo a 100 km/h in meno di 3,6 secondi (con Launch Control).

La nuova Porsche 911 Targa Heritage Design Edition è ordinabile da subito e sarà disponibile sul mercato svizzero nell’ottobre 2020. Il prezzo comprensivo di IVA e allestimento specifico del Paese parte da CHF 226.600. I clienti svizzeri si avvantaggiano di un prolungamento della garanzia (2+2) e dei contenuti del Porsche Swiss Package che comprende diverse opzioni già nel prezzo base, come gli specchi retrovisori interni/esterni con regolazione antiabbagliante automatica, sensore pioggia integrato, assistente al mantenimento di corsia con riconoscimento dei segnali stradali e altro ancora.