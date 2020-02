La decisione presa a Ginevra di non dedicare il padiglione numero 7 dell’autosalone al dopo vendita ha suscitato grandi discussioni. Hostettler Autotechnik AG risponde organizzando venerdì 28 e sabato 29 febbraio prossimi “Autotechnik Days”. Piattaforma innovativa che troverà spazio presso la Fiera di Lucerna, con seminari, corsi di formazione e workshop. Un vero valore aggiunto per garagisti, fornitori e specialisti in attrezzature per auto officine, accessori, strumenti di lavoro. I visitatori potranno inoltre scoprire alcune novità della Hostettler Autotechnik AG.

EuroDFT in prima svizzera

La soluzione di diagnostica Passthru della Adis Technology GmbH, un’esclusiva Hostettler Autotechnik AG, sarà presentata per la prima volta in Svizzera nei padiglioni della Messe Luzern. Con «Euro5/6 Diagnostic and Flash Tool», o EuroDFT in breve, l’azienda tedesca offre uno strumento universale per la diagnosi e la programmazione di veicoli Euro5/6 con software originale del produttore (OEM). Attualmente sono supportati i marchi Audi, BMW, Chevrolet (EU), Ford, Mercedes-Benz, Mini, Opel/Vauxhall, Seat, Skoda, Smart, Toyota e VW.

eGarage

Il primo concetto di officina per l’elettro mobilità riempie uno spazio ancora vuoto. Mentre i produttori spingono la mobilità elettrica, nelle auto officine molti problemi sono ancora irrisolti. L’eGarage si rivolge alle auto officine libere e a concessionari di marche. Le competenze di consulenza sono rafforzate con moduli per l’infrastruttura di ricarica e il commercio di veicoli.

Autopro

Grazie al nuovo concetto, il proprietario del garage può riunire i contenuti dei suoi servizi, per esempio la combinazione tecnologia, marketing, commerciale con altre opzioni, come il pacchetto “diagnostica senza problemi” o un coach aziendale.

H.Base 3.0

Basato sul web e per la prima volta progettato anche per l’autoapprendimento, il revisionato catalogo ricambi H-Base 3.0 della Hostettler Autotechnik AG integra una funzione di stima costi oltre a utili moduli pneumatici. Potranno trarre vantaggio anche gli utenti di H.Base che passeranno alla versione 3.0. L’offerta online comprende oltre 100.000 ricambi per più di 9000 veicoli.

Autotechnik days 2020 - Messe Luzern Hallen 3 e 4

Venerdì 28 febbraio 2020

09.00 – 17.00 segue servizio bar con musica

Sabato 29 febbraio 2020

09.00 – 17.00 segue servizio bar con musica

Informazioni al sito www.autotechnikdays.ch

iF Design Award 2020 a Iveco S-Way

IVECO S-Way ha vinto il prestigioso premio iF DESIGN AWARD nella categoria Automobili/Veicoli della sezione Prodotti. Riconosciuto come simbolo di eccellenza del design, il concorso annuale è organizzato da iF International Forum Design GmbH, una delle istituzioni di design indipendenti più antiche al mondo. Il marchio globale di veicoli commerciali di CNH Industrial ha ricevuto l’ambito premio per il suo mezzo pesante S-Way, selezionato da una giuria internazionale di 78 esperti indipendenti tra le 7.298 proposte arrivate da 56 paesi. I criteri per la selezione includevano unicità, esecuzione e lavorazione del prodotto, estetica, standard ambientali e l’impronta di carbonio. S-Way offre un pacchetto di funzionalità sviluppate con attenzione alla centralità del guidatore, alla sostenibilità e a un nuovo livello di connettività.

Nuovo Actros è International Truck of the Year 2020

Se da un lato è impiegato da un numero sempre crescente di aziende di trasporto europee, dall’altro fa incetta di riconoscimenti in tutto il continente. Premi che sottolineano come Actros di Mercedes-Benz ponga nuovi punti di riferimento in tema di sicurezza, efficienza e connettività. Composta da giornalisti di 24 paesi, la giuria ha indicato decisive per il voto, oltre all’Active Drive Assist, anche innovazioni come il sistema di controllo ampliato del Tempomat e del comando del cambio Predictive Powertrain Control, la Human Machine Interface completamente digitale, implementata come nuova plancia multimediale, e sistemi di sicurezza all’avanguardia, tra i quali spicca l’assistenza alla frenata d’emergenza ottimizzata Active Brake Assist 5. Nella storia del concorso più importante a livello europeo del settore veicoli industriali, Mercedes-Benz è il marchio più premiato.

