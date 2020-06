Oggi, 24 giugno, Alfa Romeo compie 110 anni e li celebra insieme a tutti gli appassionati di automobili svelando la collezione normalmente non visibile del Museo Storico di Arese, che riapre in totale sicurezza per questa straordinaria ricorrenza. È un appuntamento con la storia, in tutte le sue sfumature: entrando nei depositi sinora chiusi al pubblico si accede a una collezione completa ed emozionante che comprende altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei, oggetti artistici. Nell’ambito delle celebrazioni, verrà inaugurata la nuova sezione “Alfa Romeo in divisa” dedicata alle auto dei Carabinieri.

Coinvolti anche club, visitatori e appassionati: daranno vita a un flash mob e a una spettacolare parata sul tracciato interno, il tutto ovviamente in totale sicurezza. Presente in anteprima la nuova Giulia GTA, una leggenda che si rinnova e rappresenta un ritorno alle radici di Alfa Romeo, quelle che affondano nel mondo delle prestazioni e del granturismo. A cura del Museo Alfa Romeo di Arese anche il nuovo “Tour 110 Anni”, appositamente realizzato per questa occasione: sei video per un appassionante ed esaustivo tour virtuale. Per chi non potrà presenziare e per tutti gli appassionati sparsi per il mondo, è prevista una diretta social durante i momenti clou delle celebrazioni, disponibile a questo link , tra i quali spiccherà lo speciale augurio dei piloti del team di Formula 1 “Alfa Romeo Racing ORLEN”: Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi. I festeggiamenti proseguiranno sino a domenica 28, con il Museo eccezionalmente aperto, secondo questo programma , e attrezzato per accogliere il pubblico con una serie di misure all’insegna della sicurezza, mettendo al centro la salute dei visitatori e dello staff: tutte le informazioni sono disponibili a questo link .

Il Museo Alfa Romeo fulcro delle celebrazioni

Questo momento fondamentale non poteva aver luogo altrove: è il Museo Alfa Romeo a ospitare in totale sicurezza club e appassionati. Il prezioso spazio che custodisce le più significative creazioni del Marchio e che rappresenta un ponte tangibile tra le epoche e le generazioni sarà il luogo dove chiunque può esprimere e condividere la propria passione, in un ideale soffio sulle 110 candeline.

Alfa Romeo apre al pubblico l’area Collezione, i depositi del Museo sinora chiusi consentendo di accedere a una raccolta completa ed emozionante che comprende altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei, oggetti artistici. È un vero e proprio tesoro che esula dalla filologia del percorso museale per creare un percorso storico autentico, completo e dettagliato.

La Collezione è suddivisa in 18 aree tematiche che spaziano dalle prime vetture del Marchio, come la 20/30 ES alle Formula, fra cui Formula 1 e Formula Indy. Dai concept cars come Caimano e Protéo ai prototipi come la Scarabeo, la Sprint 6C e la Giulia ancora camuffata. Ma non mancano le RL, le 6C di Jano e le vetture più recenti, sia da corsa che da strada. Per finire, una carrellata di propulsori, fra cui l’inedito 4C 1500 degli anni Trenta e i Formula 1 turbo 415T.

Alfa propone anche un tour virtuale di uno dei più grandi musei del mondo dedicati alle automobili attraverso la serie di sei video “Tour 110 anni”, realizzato ad hoc per questa straordinaria ricorrenza. Il primo è introduttivo e mostra una panoramica del Museo; il secondo è dedicato all’area tematica “Timeline”, che rappresenta la continuità industriale del Marchio; il terzo all’area “Bellezza”, in cui si combinano stile, design e lifestyle; il quarto all’area “Velocità”, sintesi di tecnologia, spirito sportivo e piacere di guida. Il quinto e il sesto capitolo sono dedicati al dietro le quinte, con una overview sull’archivio e sulla collezione.

Durante la speciale ricorrenza odierna, è presente ad Arese la nuova Giulia GTA, l’iconica serie limitata concepita per il 110° anniversario del Marchio, e sempre da oggi il Museo Alfa Romeo sarà il teatro di esclusive anteprime private per i clienti. La nuova Giulia GTA si ispira tecnicamente e concettualmente alla Giulia GTA del 1965: la “Gran Turismo Alleggerita” sviluppata da Autodelta a partire dalla Giulia Sprint GT che collezionò successi sportivi in tutto il mondo. Giulia GTA deriva da Giulia Quadrifoglio ed è equipaggiata con una versione potenziata del motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, da 540 CV. Grazie all’adozione estesa di materiali ultraleggeri beneficia di una riduzione di peso pari a 100 kg rispetto a Giulia Quadrifoglio, raggiungendo un rapporto peso/potenza eccezionale di 2,82 kg/CV che la rende best in class.