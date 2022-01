CHAM - Coronavirus e crisi dei semiconduttori non sono bastati a fermare lo slancio del Gruppo Amag, che nonostante le difficoltà è riuscito nel 2021 a consolidare un fatturato di 4,3 miliardi di franchi, vendendo poco più di 238 mila veicoli, contro i 236 mila dell’anno precedente. Siamo ben lontani dagli anni che hanno preceduto la pandemia, quando il gruppo automobilistico svizzero che rappresenta i marchi Volkswagen, Audi, Skoda, Seat/Cupra e VW Veicoli Commerciali riusciva a piazzare sul mercato circa 300 mila veicoli all’anno, tuttavia riuscire ad aumentare la quota di mercato in una situazione complessiva ancora debole e prendere il comando della speciale classifica nazionale di vendita dei veicoli elettrici puri è già una bella soddisfazione.

Audi e-tron GT Q4.

Alla testa del Gruppo dalla scorsa primavera, Helmut Ruhl, nuovo Ceo di Amag, si presentava per la prima volta davanti ai giornalisti per il consueto incontro annuale, a metà strada tra il bilancio e l’anticipazione del futuro.

«Ho dovuto assumere la direzione di Amag durante un periodo molto difficile, ma allo stesso tempo sono molto orgoglioso del fatto che nel 2021 abbiamo lavorato molto bene come gruppo. È proprio nei periodi difficili che si vede la solidità di un’azienda e la proficua collaborazione con i partner di vendita e di servizio. Nel 2021 le officine hanno lavorato bene e tutti gli addetti all’organizzazione commerciale sono stati anche in grado di aumentare la quota di mercato dei nostri marchi. Un grazie di cuore va ai nostri clienti per aver compreso che la pandemia ha in parte influito anche sulle date di consegna dei nostri veicoli».

Chi produce e vende automobili è al centro di un processo di trasformazione che corre velocemente e impone drastici cambiamenti di rotta, ampie visioni sul futuro e grande flessibilità.

Amag nel corso del 2021 ha investito molto sulla digitalizzazione: oggi i suoi clienti possono acquistare o vendere veicoli, abbonarsi, fissare un appuntamento o notificare sinistri online.

Helmut Ruhl: «I nostri clienti ovviamente usano i media digitali - ma vengono comunque in officina – quindi, omni-channel è la parola chiave. Vogliamo rendere l’interazione con i nostri clienti il più facile e individuale possibile».

Helmut Ruhl, Ceo di Amag.

Sempre più elettromobilità

Lo scorso anno si è assistito ad un ulteriore salto in direzione della mobilità elettrica, con l’immatricolazione di quasi 10 mila veicoli con la spina, il triplo rispetto al 2020. Altra osservazione importante: oltre il 50% dei nuovi veicoli sono stati acquistati con la formula del leasing, mentre prende sempre più piede - nonostante la pandemia e le limitazioni imposte per i viaggi - anche la volontà di non legarsi a lungo ad una marca o ad un modello e per questo il noleggio della vettura, magari solo per breve tempo e in funzione delle necessità di spostamento, in futuro rischia di diventare una pratica molto gettonata.

Cupra Born, la prima elettrica al 100% del marchio spagnolo.

Amag Services AG (il settore aziendale che si occupa del noleggio) nel 2022 lancia una nuova offerta per chi è interessato alle auto elettriche. Chi stipulerà un contratto di noleggio a lungo termine per un’auto elettrica presso Europcar, per ogni mese di noleggio potrà guidare un veicolo con motore a combustione per tre giorni, che potranno essere utilizzati cumulativamente, ad esempio per una vacanza estiva. Helmut Ruhl: «Con la nuova offerta di noleggio, disponiamo di una soluzione convincente per tutti i clienti che ancora esprimono dei dubbi riguardo all’auto elettrica. La nostra ambizione è fondamentalmente quella di trovare delle soluzioni per le esigenze della clientela».

L’auto in abbonamento invece si ottiene tramite Clyde, che offre diverse durate, vari pacchetti di chilometraggio e prestazioni che includono assicurazione, tasse, servizi, pneumatici o la consegna gratuita a domicilio del veicolo entro dieci giorni. Dal 2024 Clyde, che con l’abbonamento per auto elettriche include anche una tariffa forfettaria di ricarica, fornirà esclusivamente veicoli elettrici.

Elettromobilità, digitalizzazione e sostenibilità sono al centro della politica di Amag e lo saranno ancora di più nel 2022. Il Gruppo si è impegnato a operare entro il 2025 a impatto climatico zero, ha costruito e costruisce impianti fotovoltaici nelle proprie sedi, con l’obiettivo di arrivare a 65 mila metri quadrati entro la metà del decennio. Impianti che serviranno anche ad alimentare la flotta del gruppo, che si prevede di elettrificare nella misura massima possibile (oggi siamo al 56%).

Quanto ai nuovi modelli di auto che saranno commercializzati quest’anno, Ruhl ha annunciato l’arrivo di 6 nuovi veicoli completamente elettrici (tra i quali VW iD 5 e Skoda Enyak coupé) e di 3 auto ibride.

La Skoda Enyak ha fatto breccia nel cuore degli svizzeri.

Per un’auto nuova da 5 a 6 mesi

L’incontro è stato propizio anche per porre al Ceo di Amag qualche domanda sul momento attuale del settore automobilistico. Quanto tempo, onestamente, è necessario attendere perché al cliente sia fornita un’auto nuova, vista la crisi del settore dei semiconduttori?

«Ovviamente dipende molto dal modello e dalla marca, ma è giusto considerare un intervallo di tempo che corre dai 5 ai 6 mesi. Se però il cliente ha esigenze speciali e vuole configurare lui stesso il veicolo a suo piacere, è giusto dire che l’attesa potrebbe andare anche al di là dei 6 mesi» afferma Helmut Ruhl.

E quanto alle recenti informazioni emerse a proposito delle auto ibride, che hanno portato per esempio il canton Vallese a decurtare i sussidi per questo tipo di veicolo che non sarebbe per davvero ecologico, cosa ne pensa il Ceo di Amag?

«Io ritengo che l’ibrido costituisca una buona soluzione intermedia tra il motore tradizionale e l’auto completamente elettrica. Indipendentemente dalle sovvenzioni statali, c’è una clientela che apprezza questo tipo di auto e le richiede. Da parte mia posso solo dire che il vantaggio ecologico lo si ottiene solo con una certa disciplina che impone di caricare costantemente la batteria. Se ciò non viene fatto, evidentemente i benefici si perdono».

