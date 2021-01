Come per tutto il settore dell’automotive, il 2020 è stato un anno molto difficile per il gruppo AMAG, che ha festeggiato il 75° di fondazione. A causa delle otto settimane di lockdown, della cancellazione del Salone internazionale dell’automobile di Ginevra nonché delle tradizionali esposizioni primaverili e infine della chiusura dei punti vendita nei mesi cruciali di marzo, aprile e maggio, le vendite di veicoli nuovi hanno subito un calo del 24%, con un fatturato in calo del 15% rispetto all’anno precedente e consolidatosi attorno alla cifra di 4 miliardi di franchi.

Di positivo, per il gruppo automobilistico elvetico di maggior peso, c’è la constatazione che i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali sono comunque riusciti ad accrescere tutte le rispettive quote all’interno di un mercato globale in flessione