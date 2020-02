Arriva il Caddy

DÜSSELDORF – Volkswagen Veicoli Commerciali ha presentato in anteprima mondiale a circa 250 giornalisti provenienti da tutto il mondo il Caddy più digitale di tutti i tempi. Lo guardi e pare dirti “guarda come sono bello!”. Effettivamente, l’innovativa quinta generazione è stata completamente rinnovata. Dentro e fuori. All’interno non è rimasta una sola vite della precedente versione, mostra forme futuriste e ispira dinamicità. Non importa che sia Cargo (furgone), Combi o monovolume per famiglie: con il passaggio al pianale modulare trasversale ogni versione offre importanti vantaggi. Le dimensioni esterne e interne sono state migliorate. Inoltre, la nuova generazione del furgone per le consegne in città e della monovolume compatta sarà riproposta anche in versione Maxi con passo allungato, dove entrano due euro pallet caricate trasversalmente.

Caddy, Caddy Cargo e Caddy Maxi con nuove personalizzazioni

Per quanto riguarda la tecnologia e l’allestimento, gli esterni del Caddy - modello in grado di ospitare fino a sette persone - si distinguono per le porte scorrevoli e il portellone, elettrici a richiesta come il tetto panoramico dalla superficie vetrata di 1,4 m2. Nuovi cerchi in lega leggera fino a 18” e gruppi ottici posteriori a LED, di serie nelle versioni top di gamma. Per la prima volta con sistema di chiusura e avviamento automatici Keyless Access, e il cosiddetto “Digital Cockpit”. La quinta generazione sarà riproposta in diverse varianti per il trasporto persone (monovolume), che vede rinnovati anche i nomi degli allestimenti. “Trendline” in futuro sarà semplicemente “Caddy”, “Comfortline” diventa “Life” e la versione “Highline” si chiamerà “Style”.

Connettività a caratteri cubitali

L’Innovision Cockpit – nuovo panorama digitale che nasce dalla fusione di “Digital Cockpit” e del sistema di navigazione top di gamma da 10” - trasforma Caddy in uno smartphone a quattro ruote. Con il comando vocale si può chiedere al navigatore la destinazione, oppure di regolare il climatizzatore o il riscaldamento dei sedili – sa distinguere tra guidatore e passeggero -. Il nuovo veicolo promette livelli di sicurezza e confort mai raggiunti prima, 6 dei 19 sistemi di assistenza sono novità assolute.

Motorizzazioni ecocompatibili

Potenze da 70 a 122 CV per i turbodiesel, un turbo benzina da 116 CV, un sovralimentato a gas metano (TGI). Il sistema Twindosing rende i motori TDI i più puliti di sempre. Venduto in più di tre milioni di esemplari, il nuovo Caddy intende battere ogni record, in Svizzera sarà disponibile da luglio di quest’anno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata