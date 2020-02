Arriva la quinta generazione del Caddy

Sta per arrivare la quinta generazione Caddy di Volkswagen Veicoli Commerciali, che non sarà una semplice rivisitazione del modello precedente. L’intervento sul nuovo veicolo non ha risparmiato nemmeno una vite. Nonostante ciò anche il nuovo Caddy ha tutte le intenzioni di essere il metro di paragone nel segmento A dei furgoni commerciali per le consegne e nella categoria dei monovolumi familiari destinati all’uso privato. Perché con i due passi a disposizione, il campione di spaziosità continua a soddisfare tutte le esigenze di trasporto di ampia portata nonché di libertà e flessibilità, aspetti essenziali nella vita quotidiana degli artigiani, dei fornitori di servizi e delle famiglie.

Anche la versione monovolume offre un chiaro esempio della ventata di sportività nella categoria: con il passo ruote corto il veicolo appare più grintoso e guadagna anche qualche centimetro in larghezza e in lunghezza. Un altro dettaglio che non passa inosservato è senz’altro l’enorme tettuccio panoramico in vetro, il più grande nel segmento. Al passo coi tempi, il nuovo Caddy sarà sempre connesso. Entrambe le versioni, ossia furgone e monovolume familiare, verranno presentate in anteprima ai giornalisti alla fine di febbraio 2020 e poco dopo saranno svelate al grande pubblico in occasione del Salone dell’automobile di Ginevra.