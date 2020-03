Arriva una Tarraco più sportiva ed elegante

Veste sportiva su misura In questa versione il grande SUV di casa Seat appare con una carrozzeria e un telaio rimodernati, assumendo un aspetto ancora più sportivo e grintoso. Tra le modifiche a cui è stato sottoposto si contano lo spoiler anteriore e posteriore particolarmente sportivi, una maggiorazione dei passaruota e un allargamento dei cerchi di mezzo pollice. Di conseguenza anche la larghezza degli pneumatici è stata aumentata di due centimetri, conferendo all’automobile una tenuta di strada decisamente più stabile.

La dimensione standard dei cerchi della Tarraco è di 19 pollici ma, come optional, è possibile ordinarli anche da 20 pollici, verniciati nel nuovo accento FR Cosmo Grey e lucidati esteriormente. Anche le calotte dei retrovisori esterni, lo spoiler del tetto sportivo, la cornice della calandra e gli elementi decorativi sulle portiere nonché sullo spoiler anteriore e posteriore sono stati verniciati nel nuovo colore.

Fuori come dentro: FR

Il tipico design FR è riconoscibile anche all’interno: i sedili sportivi a guscio sono stati realizzati di serie con poggiatesta integrato, mentre il sedile del conducente è regolabile elettricamente ed è dotato della funzione memoria. Un altro punto forte del veicolo è costituito dal volante sportivo con logo FR, i cui comandi semplificano ulteriormente l’utilizzo dei sistemi di assistenza alla guida. L’abitacolo è impreziosito dai pedali sportivi FR in look alluminio.