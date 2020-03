Ascona e Manta festeggiano mezzo secolo

Nel 1970, Opel rivoluzionava la classe media. La Opel Ascona è stata il prototipo della berlina sportiva divertente da guidare e un’eccellente maneggevolezza. L’Ascona, che riprendeva il nome del borgo ticinese situato sulle sponde del Lago Maggiore, era attraente in tutte le sue forme: come berlina sportiva a due o quattro porte, ma anche come station wagon, un’affascinante introduzione ad una nuova formula di stile di vita. Con l’Ascona arrivò sul mercato anche la Manta un elegante coupé che condivideva le stesse basi meccaniche dell’Ascona, rendendolo accessibile a una vasta gamma di clienti.

Ascona e Manta hanno attraversato l’Atlantico e conquistato gli Stati Uniti. Pochi modelli Opel hanno avuto un simile successo nel corso della loro carriera internazionale e oggi sono diventati oggetti da collezione molto ricercati, che valgono molto più di quand’erano nuovi.

Nel 2020, Opel celebra il 50° anniversario di questi modelli di riferimento, e i fan sono invitati a partecipare ai festeggiamenti che inizieranno con l’apertura della stagione dei rally e del Bodensee Klassik (7-9 maggio).

Sei Ascona di prima generazione e sei Manta di prima generazione saranno alla partenza. A questa inaugurazione seguirà un grande spettacolo il 28 giugno, con circa 100 unità Ascona e Manta A presenti per il «Klassikertreffen» di Rüsselsheim. Coronavirus permettendo, sono attesi circa 30.000 visitatori per l’evento dell’anniversario.

Come berlina a due o quattro porte, l’Ascona si posizionava tra la Kadett e la Rekord. Ascona aveva un nuovo asso nella manica: la Caravan Estate è stata la prima station wagon compatta, molto avanti rispetto ai suoi tempi. Con la sportiva Manta, Opel è entrata sul mercato con un boom di coupé sportive per famiglie. Il telaio, le sospensioni e la trasmissione erano identici. Entrambi i modelli erano dotati di motori a quattro cilindri che fornivano da 60 a 105 CV.

L’Ascona non ha avuto successo solo con il pubblico. Ha anche raccolto una cospicua lista di premi sportivi. Walter Röhrl e il copilota Jochen Berger hanno vinto il Campionato Europeo rally nel 1974 e nel 1975, al Rally dell’Acropoli hanno ottenuto la prima vittoria della Opel nel Campionato del Mondo rally. Nel 1982, Röhrl e Christian Geistdörfer hanno vinto il Campionato del Mondo di rally su un’Ascona 400.