L’Audi A3 Sportback, con una lunghezza di 4,34 metri e una larghezza di 1,82 metri si presenta come una berlina compatta sportiva dal design muscoloso. L’abitacolo avvolgente e di elevata qualità assicura uno spazio adeguato anche a chi siede dietro, grazie al passo di 2,64 metri. Mentre il bagagliaio ha un discreto volume, pari a 380 litri. La plancia e la consolle si fanno apprezzare per i rivestimenti con cuciture a contrasto. La seduta del conducente, rispetto alla versione precedente è lievemente ribassata e ciò favorisce l’abitabilità anteriore a livello della testa.

Abbiamo provato la versione A3 Sportback 35 TFSI con motore a benzina di 1,5 litri da 150 CV. Un’esperienza di guida appagante in ogni condizione di marcia. Il propulsore assicura infatti un riuscito mix fra sportività, comfort e silenziosità di marcia. Il cambio a sette marce S tronic viene gestito con una leva di dimensioni ridotte che occupa pochissimo spazio sul tunnel collegato alla console. La posizione di guida bassa permette al conducente di sentire bene la strada, apprezzando appieno il carattere sportivo di questa vettura. A richiesta è disponibile la sospensione con regolazione adattiva degli ammortizzatori, che abbassa contemporaneamente la scocca di 1 centimetro. Ogni ammortizzatore si adatta alle condizioni della strada, alla situazione di guida e alle impostazioni del sistema di guida dinamica Audi drive select.

Il quadro strumenti è digitale e può essere azionato tramite i comandi installati sul volante multifunzione. L’Audi virtual cockpit offre invece funzioni aggiuntive come un ampio display della mappa di navigazione. La versione plus misura 12,3 pollici e offre tre diversi modi di visualizzazione delle informazioni di marcia proposte. Le impostazioni individuali possono essere memorizzate in un massimo di sei profili utente: dal climatizzatore alla posizione del sedile, dalle destinazioni di navigazione selezionate più frequentemente, fino ai media utilizzati più spesso. Gli amanti delle nuove tecnologie apprezzeranno il fatto che l’Audi A3 Sportback può essere collegata allo smartphone tramite l’app myAudi, Apple CarPlay o Android Auto, nonché tramite Audi Phone Box. Quest’ultimo dispositivo collega il cellulare all’antenna dell’auto e lo carica induttivamente. Mentre il sistema di navigazione offre previsioni sull’evoluzione della situazione del traffico, immagini satellitari ad alta risoluzione da Google Earth e modelli 3D dettagliati di molte delle principali città europee.