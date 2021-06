AMBRÌ Accelerazioni e frenate mozzafiato, sterzate improvvise, slalom ad alta velocità: le nuove e potenti versioni completamente elettriche dell’Audi e-tron GT e RS sono state messe a dura prova durante una serie di test effettuati sulla pista dell’aerodromo di Ambrì . Sotto la guida di istruttori esperti abbiamo provato di persona le qualità dinamiche e la stupefacente manovrabilità di quella che il costruttore tedesco ha definito la Gran Turismo del futuro. Disponibile nelle versioni e-tron GT quattro e RS e-tron GT questa coupé a quattro porte è appena arrivata sul mercato elvetico con grandi ambizioni. Le linee sono armoniose e vantano qualità aerodinamiche elevate. Anche gli interni richiamano quelli di una classica Gran Turismo: il sedile del conducente e del passeggero, entrambi bassi, sono divisi da una larga console centrale, mentre i sedili posteriori offrono sufficiente spazio anche per adulti. Una Gran Turismo è un’auto da viaggio sportiva con un’elevata dinamica di guida: l’Audi e-tron GT possiede queste caratteristiche. A dipendenza del modello, i motori elettrici producono rispettivamente 350 kW (476 CV) e 440 kW (598 CV) di potenza. Ciò permette, come abbiamo potuto verificare, scatti dinamici, senza però sottovalutare l’altrettanto importante autonomia di 488 chilometri resa possibile dalla batteria di 86 kWh. Come è stato precisato ad Ambrì, la tecnologia a 800 volt permette una ricarica a corrente continua rapida fino a ben 270 kW. Durante le varie prove sono emerse le non poche qualità di questa vettura che ha sicuramente le carte in regola per farsi strada nel crescente settore delle auto elettriche di qualità. Si apprezza subito l’abitabilità e il comfort (sono, per fortuna, spariti gli specchietti retrovisori elettronici dei modelli precedenti, troppo bassi e di scomoda lettura). Il quadro strumenti è orientato verso il conducente, lo spazio è ampio, senza dimenticare che si è prestato attenzione anche alla sostenibilità con equipaggiamenti senza pelle, rivestimenti con un’elevata percentuale di materiale riciclato. La trazione integrale elettrica e il cambio a due marce assicurano prestazioni eccezionali: 476 CV e una coppia di 630 Nm per l’Audi e-tron GT quattro e 598 CV con una coppia di 830 Nm per la RS e-tron GT . Con un boost con il Launch Control di 2,5 secondi rispettivamente pari a 530 CV e 646 CV l’accelerazione da 0 a 100 km/h è rispettivamente di 4,1 e 3,3 secondi con una velocità massima dichiarata di 245/250 km/h. A ciò si aggiunge il notevole recupero di energia durante la frenata (fino a 265 kW).

Tre sono i test che abbiamo particolarmente apprezzato. La frenata d’emergenza per evitare un ostacolo: in piena accelerazione si frena con tutto il peso possibile sul pedale e, allo stesso tempo, si vira a destra o sinistra per scansare l’ostacolo. Si apprende che in caso di necessità non si frena quasi mai abbastanza con la forza necessaria. Grazie ai nuovi sistemi di controllo della stabilità è impressionante come la vettura sia in grado di evitare l’ostacolo senza perdere il controllo. Lo slalom a velocità sostenuta ha permesso di constatare l’ottima tenuta di strada (nessun rollio) anche durante una guida “aggressiva”. Infine l’accelerazione: per la RS e-tron GT, con il launch control, i dati di fabbrica indicano 3,3 secondi da 0 a 100 km/h. Ebbene, con grande sorpresa e soddisfazione dei dirigenti di Audi siamo riusciti a scendere, per più volte consecutivi sotto i 3 secondi (2.9 per la precisione).