Autotechnik Days, una prima di successo

Lo scorso fine settimana si è svolto il primo evento Autotechnik Days. Organizzato da Autotechnik del Gruppo Hostettler ag presso la Fiera di Lucerna, con circa 1700 visitatori ha superato ampiamente i 1000 partecipanti previsti. Grazie alla registrazione anticipata degli spettatori, gli organizzatori hanno potuto dimostrare e garantire che il limite di mille visitatori simultanei non sarebbe stato superato, ottenendo l’approvazione dal Cantone.

Marcel Stocker, responsabile dell’organizzazione di Autotechnik Days, si è dichiarato più che soddisfatto di questa prima edizione: «Il concetto ha funzionato perfettamente e i visitatori sono stati soddisfatti. Siamo riusciti a creare una piattaforma dove i proprietari di garage e i loro dipendenti hanno potuto incontrato esperti delle nostre case fornitrici e dei nostri partner e profittare delle loro conoscenze».

Il designer, costruttore e visionario dell’automobile svizzero Frank M. Rinderknecht, fondatore della Rinspeed AG, ha presentato la sua idea di mobilità futura, non più legata al possesso di un’auto. Fabian Kallen di Spie e Bert Lembens di Continental, hanno illustrato l’ineluttabilità in futuro della mobilità elettrica anche per i garagisti indipendenti, ma anche come, con i veicoli elettrici, si possa far soldi. Momenti speciali si sono avuti con il pilota Marcel Fässler e con l’ex costruttore di auto da corsa Flavio Helfenstein. In un’atmosfera rilassata, hanno raccontato dell’interazione tra progettista e pilota.