Roma – Tre modelli esclusivi e di gran lusso con motori tradizionali che preannunciano un futuro prossimo completamente elettrico: è questo il messaggio principale che si può ritenere dopo la presentazione a Roma delle nuove versioni delle Bentley Continental GT Speed (coupé e cabrio) e Bentayga S.

Saranno le ultime con motori termici dello storico e prestigioso marchio britannico che ha appena superato il traguardo dei cento anni? Forse sì perché, come è stato annunciato dai dirigenti della celebre casa automobilistica, entro il 2030 tutte le Bentley saranno completamente elettrificate. Un annuncio che non ha sorpreso più di tanto (il trend è questo) ma che non manca di sollevare interrogativi per la rapida (8 anni) riconversione prevista. In attesa della “rivoluzione elettrica” abbiamo preso contatto con un terzetto di tutto rispetto. Dal centro della città eterna fino al circuito di Vallelunga, lungo un percorso panoramico che ci ha portato anche sulle rive del lago di Bracciano, abbiamo preso contatto con due modelli: la Continental GT Speed coupé e la Bentayga S.

Definita l’ultima Grand Tourer open-top, la Continental GT Speed Convertible è un modello che punta sulle prestazioni oltre che sul comfort. Progettata, realizzata a mano nella fabbrica a emissioni zero di Bentley, la nuova GT Speed cabrio offre una tecnologia del telaio migliorata, tra cui lo sterzo integrale, un differenziale posteriore elettronico e l'opzione di freni in carbonio ceramico. Ciò contribuisce a fornire agilità e sicurezza superiori al veicolo senza influire sul comfort di guida. La terza generazione presenta una versione migliorata del rinomato motore W12 TSI da 6,0 litri di Bentley, che eroga la bellezza di 659 CV. All'interno di una cabina lussuosamente arredata si apprezza, oltre alle finiture estremamente curate, un volante in Alcantara e un esclusivo rivestimento diviso in pelle e Alcantara. All'esterno muscoloso le caratteristiche distintive includono davanzali speed sport, griglie in tinta scura e una scelta tra tre finiture per le esclusive ruote Speed da 22 pollici. Il sistema del tetto convertibile pieghevole a Z è il più avanzato del suo genere. Può essere aperto o riposto in soli 19 secondi, trasformando la vettura da lussuosa coupé a una Grand Tourer open-top con il semplice tocco di un pulsante. Con i miglioramenti del sistema e i trattamenti acustici assicura una notevole dei livelli di rumorosità. Questo grazie a una nuova combinazione di materiali isolanti.

La Continental GT Speed, con la quale abbiamo effettuato una decina di giri in pista a Vallelunga, è presentata come l'auto da strada più dinamica nei 101 anni di storia di Bentley. Questo nuovo modello, giunto alla terza generazione si basa su una lunga tradizione di varianti Speed. Originariamente introdotta con la Continental GT Speed di prima generazione nel 2007, a sua volta ispirata ai modelli Speed da 3 litri del 1920. È soprattutto in pista, incitati dagli istruttori Andrea e Federico (“vai vai!, accelera!, apri e lascia scorrere, frena a fondo!”) che abbiamo scoperto le indubbie qualità di questa lussuosa coupé con lo spirito di una supercar. Il nuovo sterzo integrale elettronico migliora la natura dinamica della velocità soprattutto nella modalità Sport poiché si combina con il sistema Bentley Dynamic Ride e un differenziale elettronico a slittamento limitato per un livello di agilità diverso da qualsiasi altra auto da strada Bentley. Dotato di trazione integrale attiva, il controllo della trazione e la distribuzione della coppia sono stati ricalibrati in tutte le modalità di guida per fornire un notevole cambiamento di carattere. Impressiona la tenuta di strada grazie all’assetto sportivo e alle quattro ruote sterzanti, questo nonostante il peso di 2.4 tonnellate. Il motore VV12 assicura notevoli prestazioni e risponde velocemente a tutte le sollecitazioni. Molte soddisfazioni vengono dal cambio a doppia frizione e a otto rapporti che in modalità sport raddoppia la velocità, mentre la frenata è rapidissima e sicura. Il prezzo parte da 281.500 franchi.

Veniamo alla Bentayga, il SUV di lusso lanciato nel 2015, dispone ora di una versione «S». Inutile dire che il nuovo modello, sportivo e potenziato, offre una guida ancora più dinamica. Esternamente si distingue per una serie di elementi tra cui i cerchi da 22 pollici, badge «S» posizionati sul bordo inferiore delle porte anteriori. Il profilo ha una maggiore presenza grazie allo spoiler posteriore più grande, ai davanzali laterali neri lucidi e ai paraurti. Gli interni sono ovviamente raffinati con nuovi sedili, cuciture uniche, una nuova divisione cromatica e Alcantara. La Bentayga S è dotata del collaudato motore a benzina V8 turbo da 4,0 litri di Bentley, che combina una grande potenza con un notevole risparmio di carburante. Il motore di ultima generazione, dal ruggito possente, sviluppa 542 CV e 770 Nm di coppia con un’accelerazione da 0-100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 290 km/h). L’autonomia è di 654 km, con emissioni di CO2 di 294 g/km. Un vero e proprio salotto per pochi eletti: il prezzo parte da 238.030 franchi.

La scheda della GT Speed cabrio

Motore: 12 cilindri biturbo a benzina

Cilindrata: 5.950 cc

Potenza e coppia massima: 659 CV e 900 Nm

Accelerazione da 0 a 100 km/h: 3,7 sec.

Velocità massima: 335 km/h

Consumi: 14,1 l/100 km

Classe di efficienza energetica: G

Emissioni CO2: 320 g/km

Prezzo base del veicolo: 309.620 franchi

Mi piace

Il comfort è da sempre un atout delle Bentley e anche le nuove versioni confermano questa qualità. Impressiona positivamente la tenuta di strada, nonostante il peso di oltre 2,4 tonnellate.

Non mi piace

Di fronte a tanta raffinatezza è arduo trovare qualche pecca: il sistema di navigazione sembra un po’ antiquato e impreciso, mentre lo spazio sui sedili posteriori è limitato, lo stesso vale per il bagagliaio.

