BMW GS compie 40 anni

Caratteristiche leggendarie Sin dall’inizio, non solo avventure motociclistiche. Le promesse tecniche della R 80 G/S diedero prova di qualità anche nella competizione. Nel 1981, Hubert Auriol vinse il prestigioso e competitivo Rally Parigi-Dakar, ma sarà solo uno dei numerosi successi che BMW avrà modo di festeggiare con la GS. Le qualità eccezionali del motore boxer a cilindri contrapposti – guida dinamica, maestrie fuori strada, comfort e resistenza – saranno conservate e migliorate tecnologicamente per oltre 40 anni da BMW Motorrad. Nel 1993 viene presentata l’F 650 «Funduro», la prima BMW Enduro a motore monocilindrico. Questa moto ha ottenuto la sua dinamica di guida grazie al peso contenuto e alla spinta del monocilindrico da 47 CV. Un cambio della guardia che ha avuto contemporaneamente luogo anche sulle GS con motore boxer. Con la R 1100 GS, arriva la prima boxer a 4 valvole e 80 CV di potenza. Per la prima volta motore e cambio diventano portanti in una Enduro, gli ingegneri BMW creano lo schema innovativo per la sospensione anteriore Telelever. S’impongono così nuovi standard di compensazione del beccheggio e di elevata sensibilità di guida, ma anche di sicurezza grazie all’ABS, sistema elettronico antibloccaggio in frenata di cui la R 1100 GS è dotata.

Il fascino GS per la fascia media

La F 650 GS è stata la prima monocilindrica con iniezione elettrica, convertitore catalitico e ABS, fabbricata a Berlino dal 2000. Il lancio dei modelli F 650 GS e F 800 GS nel 2007 ha rappresentato un altro notevole successo nella storia di BMW GS.

Nell’autunno del 2009 arriva la BMW R 1200 GS con motore boxer DOHC con doppio albero a camme in testa da 110 CV.

Nel 2010, BMW Motorrad festeggia il 30° compleanno delle GS e i loro successi sia nella produzione dei motocicli, sia nel Motorsport, con la produzione di edizioni speciali «30 Years GS», R 1200 GS Adventure, F 800 GS e F 650 GS con i colori corporate di BMW Motorrad Motorsport. Nel quarto decennio di vita lo sviluppo dinamico del tema GS continua. Quando a Intermot nell’autunno del 2012 viene presentata la nuova R 1200 GS, l’interesse è focalizzato sul nuovo boxer raffreddato ad aria/liquido che vede l’arrivo delle teste dei cilindri con flusso verticale. Cambio integrato, albero cardanico sul lato sinistro, telaio all’avanguardia e sistemi tecnologici come ABS, controllo di trazione, telaio semi-attivo completano un quadro fantastico. Con 125 CV, la nuova R 1200 GS garantisce prestazioni nettamente superiori. A marzo 2014 dalla fabbrica di Berlino esce la 500.000ª GS boxer: era una R1200GS Adventure.

Nell’autunno del 2016, la Casa presenta la G 310 GS, stessi vantaggi tipici di una BMW GS, ma con un motore di cilindrata inferiore ai 500 cc. Estremamente compatta è una moto evoluta, confortevole e versatile. Con la nuova R 1200 GS BMW Motorrad espande il portfolio GS migliorando il prodotto incrementandone la qualità. Per la prima volta, i clienti possono dare alla loro GS un tocco in più e personalizzare la loro moto scegliendo tra lo stile Rally o Exclusive. Nello stesso anno entra in scena la R nineT Urban G/S, disegnata sulla base delle caratteristiche della prima e leggendaria BMW R 80 G/S del 1980, ma trasformata in chiave moderna con tecnologie contemporanee.

Nel 2017, continua la storia della moto GS con due modelli Enduro F 750 GS e F 850 GS completamente rivisitati. Riproposti i punti forti GS F 650 GS, F 700 GS e G800 GS con l’obiettivo di migliorarne le qualità di guida. Al cuore dello sviluppo vi è un potente motore bicilindrico con due contralberi. L’F750 GS a l’F850 GS da 853 cc generano rispettivamente 77 e 95 CV, per una potenza superiore di guida per entrambi i modelli GS.

Nell’autunno 2018, BMW Motorrad garantisce ancora una volta un miglioramento radicale del motore boxer per i modelli di grande cilindrata della GS, perfezionando ulteriormente la potenza e la coppia e garantendo una riduzione del consumo di benzina e di emissioni di gas inquinanti.