BMW Motorrad ha presentato i modelli 2021

Fra le innovazioni troviamo il passaggio all’omologazione Euro 5 per le R1250 RS, R 1250 R, S 1000 RR; alcuni modelli avranno un nuovo silenziatore sportivo e un sistema di scarico in titanio M. In qualche modello l’ABS non sarà più disinseribile, in altri sarà possibile avere in opzione una porta di ricarica USB. Fra le nuove colorazioni spiccano Austin Yellow, Mineral Grey, Mineral White, Manhattan e Mars Red metallic.

Il nuovo equipaggiamento opzionale - pacchetto parti fresate M - per la S 1000 XR, con leve freno e frizione pieghevoli M, protezione del motore M a sinistra, poggiapiedi M destra/sinistra e poggia piedi passeggeri M destra/sinistra sarà disponibile da ottobre 2020. Per la S 1000 RR, invece, da settembre 2020, mentre il modello M GPS Laptrigger - attivazione timer/contatore del giro tramite GPS anziché manualmente e il Pacchetto Sports, con catena Endurance M, porta di ricarica USB e GPS lap trigger M, sarà disponibile da dicembre 2020.