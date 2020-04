C5 Aircross, un SUV dal look imponente

La Citroen C5 Aircross è un SUV dal look imponente, con una lunghezza di 4,5 metri e un peso a vuoto di 1.659 kg. Grazie al servosterzo elettrico la si manovra con facilità, come abbiamo verificato provando la versione diesel Blue HDi 130 S&S con cambio automatico a otto rapporti. Prezzo: da 39.800 franchi. Il propulsore quattro cilindri di 1,5 litri ha una potenza di 130 CV che assicura alla vettura una discreta accelerazione. Sono ben 20 le tecnologie disponibili di aiuto alla guida. Tra di esse figura il sistema Grip Control che permette di avere una buona tenuta di strada su fondi scivolosi e di vario genere, pur non trattandosi di una vera e propria trazione integrale. La forza trainante è ripartita solo tra le due ruote anteriori. Tale sistema sviluppato dal Gruppo PSA permette di scegliere tra 5 diverse modalità di guida grazie a un comando situato sulla plancia. In modalità Standard, il sistema è calibrato con un livello di pattinamento basso e funziona a tutte le velocità. Vi è poi la modalità Neve che resta in funzione fino a 80 km/h ed in inverno è sicuramente la più utile. La modalità Sabbia è attiva fino a 120 km/h mentre la modalità Fango permette il pattinamento della ruota con minore aderenza allo scopo di favorire l’espulsione del fango e ritrovare il grip ottimale. Infine vi è la modalità denominata ESP OFF e consente di disattivare il controllo dinamico della stabilità, e l’antislittamento fino ad una velocità massima di 50 Km/h. Facile dunque trovare la modalità appropriata per ogni tipo di fondo stradale o terreno.