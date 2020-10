Prima del lancio ufficiale, la nuova Fiat 500 «La Prima» si presenta nel cuore di Zurigo, in Bahnhofstrasse, in un ambiente degno della sua esclusività: il prestigioso department store Jelmoli. La Casa 500 si trova al piano terra, all’ingresso della Löwenstrasse, e può essere visitata fino al prossimo 18 ottobre durante gli orari di apertura.

La «Casa 500» è, come suggerisce il nome, un luogo di incontro esclusivo che Fiat ha allestito nel cuore di Zurigo. Il prestigioso department store svizzero – conosciuto anche come “The house of brands” – è stato teatro recentemente, e lo sarà fino al prossimo 18 ottobre, di una importante “prima”: trenta selezionati influencer svizzeri infatti, capeggiati da Sindi Arifi, testimonial per la Nuova Fiat 500, hanno avuto modo di ammirare e fotografare durante un cocktail all’insegna del Made in Italy, l’auto che ancora prima del suo lancio ufficiale sta generando un grandissimo interesse da parte dei media e soprattutto del pubblico, diventando prima ancora di essere sul mercato, la nuova icona di casa Fiat. Lo showroom appositamente allestito durante la prima metà di ottobre soddisferà la curiosità di tutti coloro che sono sensibili alle tematiche ambientali ma sono comunque amanti del design, dello spirito della dolce vita e dei contenuti tecnologici.