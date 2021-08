Il nuovo SUV C5 Aircross Hybrid è primo modello ibrido ricaricabile di Citroën e rappresenta la prima versione dell’offensiva “Low Emission Vehicle” della Casa francese, che dal 2020 ha lanciato l’offerta LEV (Low Emission Vehicle). Va subito detto che questo SUV è versatile, ideale per chi desidera un veicolo completo, con i vantaggi della modalità elettrico per l’ambiente urbano e quelli del motore per gli spostamenti più lunghi. L'ibridazione permette di guidare fino a 50 km in modalità completamente elettrica, fino a una velocità di 135 km/h. La Citroën C5 Aircross è equipaggiata con un motore a combustione PureTech di 181 CV abbinato a un motore elettrico di 110 CV con un cambio automatico. Si tratta di un SUV pratico e facile da utilizzare: la gestione del motore elettrico e termico è infatti automatica in base al livello di carica della batteria e del comportamento del conducente; quest’ultimo può comunque scegliere la modalità desiderata in ogni momento: ZEV (totalmente elettrica), Hybrid o Sport, con il selettore situato sulla console centrale, a destra della leva del cambio automatico. Come per tutti i plug-in è necessaria una certa disciplina per mantenere una carica costante della batteria. L’interno è spazioso e confortevole, molto ben insonorizzato. Sul display digitale 12 pollici si può selezionare l’indicazione “Hybrid” per poter monitorare gli elementi specifici dell’ibridazione: l’indicatore di potenza, della riserva elettrica e di benzina, l’autonomia in modalità elettrica e carburante oltre al diagramma dei flussi di energia. Si viaggia in modo fluido e senza stress anche grazie alla facilità d’uso del sistema di navigazione. L’applicazione MyCitroën è semplice e riunisce tutti i dati utili per la guida quotidiana. Permette tra l’altro di programmare una ricarica, avviare o interrompere la ricarica in qualunque momento, consultare lo stato di carica della batteria. Oltre alla gestione e alla programmazione della ricarica, con l’applicazione si possono gestire e programmare riscaldamento e climatizzazione. Il tempo di carica viene ottimizzato: su una presa classica, in una notte, e su un Wall box 32 A (acquistabile o noleggiabile).