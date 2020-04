Colora una 500, un concorso ideato da Fiat

Fiat pensa ai più piccoli in questo periodo di isolamento in casa lanciando il suo concorso di disegno. Il libro da colorare Colorbook 500, in perfetto stile Fiat, giocoso e divertente, strizza l’occhio ai bimbi che potranno trascorrere qualche ora disegnando e colorando le tre generazioni di 500 e dando libero sfogo a creatività e immaginazione, oltre che supportare i “più grandi” nel tenerli occupati con un passatempo stimolante.