Con la nuova Polo, la tecnologia è per tutti

ZUGO - Lanciata nell’autunno di quattro anni fa, la Volkswagen Polo si aggiorna tramite un restyling che ne affina l’estetica e permette d’arricchirla con diverse tecnologie e dispositivi di sicurezza. Dal profilo estetico, le modifiche esteriori più rilevanti riguardano il frontale, in cui spiccano i fari a led di serie per ogni variante e collegati tra loro da una striscia luminosa collocata alla base della mascherina. A richiesta sono disponibili i gruppi ottici Matrix LED proposti su Touareg e Passat; i cambiamenti riguardano pure la fanaleria posteriore che ricorda quella della Golf e il look dei fascioni paraurti.

Gli interni propongono pure qualche novità a seguito di quest’aggiornamento. Se la plancia è immutata nella sua impostazione essenziale, la strumentazione digitale adotta ora un display da 8”, mentre il sistema multimediale ha uno schermo da 6,5”. Il climatizzatore ha i comandi che restano indipendenti ma sono del tipo a sfioramento e non ci sono più tasti da premere. È del resto di serie, e una rarità in questa categoria, il Digital Cockpit di solito patrimonio di vetture di classe superiore.

La Volkswagen Polo, prodotta dal 1975 in oltre 18 milioni di unità, adesso vanta inoltre tutta una serie di nuovi dispositivi di sicurezza integrati sotto l’etichetta comune IQ.Drive Travel Assist, nel quale figurano per esempio cruise control adattativo, front assist e aiuto al mantenimento della corsia. Il sistema in pratica può subentrare al guidatore nella gestione di sterzo, freni e acceleratore della Polo – ma ovviamente chi guida resta il solo responsabile del controllo del veicolo - in una fascia di velocità tra zero (con DSG) o 30 km/h (con cambio meccanico) e la velocità massima.