Con Targa e Cayenne Porsche cala i suoi assi

STOCCARDA - È un’estate da togliere il fiato non solo per la canicola ma, in ambito automobilistico, anche per la ricchezza delle proposte Porsche. Il marchio sportivo tedesco ha scelto la sua sede centrale per calare i suoi assi: 911 Targa 4 e 4S, oltre al modello Heritage per sottolineare i 50 anni della Targa originale, nonché Cayenne GTS e GTS Coupé con il nuovo motore V8 biturbo.

Con la Targa edizione 2020 Porsche completa il suo classico trio di auto sportive: dopo la Coupé e la Cabriolet, con i modelli a trazione integrale 911 Targa 4 e 911 Targa 4S debutta la terza variante della carrozzeria della nuova generazione della 911. La caratteristica distintiva rimane l’innovativo sistema del tetto completamente automatico. Come nella mitica Targa del 1965, è costituito dalla caratteristica ampia staffa, da una sezione del tetto mobile sopra i sedili anteriori e dal lunotto posteriore avvolgente e può essere aperto o chiuso comodamente in 19 secondi. Lungo le autostrade e le tortuose vie della Foresta Nero abbiamo preso contatto con gli ultimi nati. Iniziamo dalla Targa. Il motore boxer a sei cilindri di tre litri biturbo esprime potenza pura: la 911 Targa 4 sviluppa 385 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi con il pacchetto Sport Chrono opzionale – un decimo più veloce di prima. Il propulsore della 911 Targa 4S ha una potenza nominale di 450 CV e raggiunge i 100 km/h in 3,6 secondi nelle stesse condizioni – quattro decimi più veloce rispetto al proprio modello precedente. La velocità massima della 911 Targa 4 è di 289 km/h (2 km/h in più), la 4S raggiunge i 304 km/h (3 km/h in più). Il cambio PDK a otto marce e la trazione integrale intelligente Porsche Traction Management (PTM) di serie assicurano un piacere di guida su entrambe le supercar. La 911 Targa 4S può essere ordinata in alternativa anche con il cambio manuale a sette marce di nuova concezione, incluso il pacchetto Sport Chrono. Le nuove tecnologie ampliano la gamma di offerte per entrambi i modelli 911: Porsche InnoDrive, incluso il sistema adattivo di regolazione della velocità, è disponibile per la prima volta. Con la funzione Smartlift, ulteriormente sviluppata, è possibile programmare l’aumento dell’altezza libera dal suolo per l’uso quotidiano. Le opzioni sono integrate da un ampio allestimento Porsche Tequipment e nuove opzioni di personalizzazione di Porsche Exclusive Manufaktur. Porsche approfondisce la combinazione di elementi di stile tradizionale, design senza tempo e tecnologia moderna con un modello speciale della 911 Targa che debutterà all’inizio di giugno. Come i modelli 911 Carrera, le due versioni della 911 Targa beneficiano dell’aumento delle prestazioni dei motori boxer a sei cilindri da tre litri sovralimentati. Ciò rappresenta un vantaggio sia per la performance che per l’uso quotidiano. Come le altre Porsche 911 di ottava generazione, anche i modelli Targa sono dotati di Porsche Wet Mode di serie. I sensori nei passaruota anteriori rilevano una presenza di umidità significativa sulla strada. In questo caso, tramite un segnale nel cruscotto viene consigliato al guidatore di passare manualmente al Wet Mode. In questo modo, il comportamento di risposta del motore viene adattato in modo da garantire la massima stabilità di marcia.

La 911 Targa è contraddistinta esternamente dagli elementi di design della generazione modello 992. Nella parte anteriore, la carrozzeria presenta i passaruota nettamente più pronunciati rispetto al modello precedente. Tra i proiettori a LED, il cofano anteriore con incavo impresso rievoca il design delle prime generazioni 911. Nella parte posteriore, dominano lo spoiler posteriore estraibile più ampio e la sottile fascia luminosa di raccordo. L’interno corrisponde ai modelli 911 Carrera ed è caratterizzato dalle linee chiare e diritte del cruscotto con il livello degli strumenti incassato. La paternità di questa soluzione risale alle 911 degli anni ’70. Oltre al tipico contagiri Porsche posizionato centralmente, due sottili display a forma libera senza telaio ampliano gli indicatori delle informazioni per il guidatore. Sotto lo schermo centrale da 10,9 pollici del Porsche Communication Management (PCM) è presente un gruppo interruttori compatto con cinque pulsanti per l’accesso diretto a importanti funzioni della vettura. Il PCM include di serie tra l’altro una navigazione online basata sul principio della swarm intelligence e Connect Plus. La 911 Targa 2.0 del 1965 apriva la strada a un nuovo concetto di vettura. Inizialmente la Targa era ancora commercializzata come «Cabriolet sicura con roll-bar». Tuttavia, la vettura con il tetto rimovibile si è presto affermata come un modello indipendente e si è sviluppata in un’icona di stile. Ancora oggi con la 911 Targa Porsche unisce due mondi: i vantaggi della «guida aperta» in un modello Cabriolet si combinano con il comfort quotidiano e la sicurezza di una Coupé. Alla prova dei fatti la Targa stupisce per l’estrema agilità, la grande tenuta di strada e la facilità con cui si guida. I nuovi modelli 911 Targa arriveranno sul mercato svizzero nel corso di questo mese. I prezzi partono da 158.600 francni per la 911 Targa 4 e da 177.900 per la 911 Targa 4S.