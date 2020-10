Hinwil/Zurigo - Premere il pedale del freno, rilasciare il freno a mano, girare la chiave di accensione completamente a destra, e quando la spia di controllo READY si illumina di verde selezionare D, per “drive”, o R, per retromarcia. Queste le istruzioni iniziali degli esperti del TCS. Più facile di così ...

I giornalisti invitati hanno avuto modo di sedersi al volante del nuovo veicolo elettrico a batteria eDELIVER 3, prodotto dall’azienda Maxus, e provarlo nelle due versioni di lunghezza lungo il circuito del centro, in saliscendi, su asfalto bagnato, slalom.

Uno dei veicoli elettrici per artigiani presentava un allestimento Sortimo, gli altri erano senza carico. In ogni caso, ineccepibile il comportamento su strada, spartana la dotazione per quanto concerne climatizzazione e comfort. Freno a mano a leva tradizionale. Il design assolutamente contemporaneo si nota subito, sfoggia un frontale unico e le linee laterali sottolineano uno stile agile e compatto. È stato concepito elettrico, non adattato. Fatto che comporta vantaggi sia in termini di aerodinamicità, sia di distribuzione del peso, ottimizzazione ottenuta anche con l’uso di leghe speciali di alluminio e compositi polimerici. Proposto con due lunghezze di interasse - 4,5 e 5,1 m – il nuovo veicolo consente volumi di trasporto pari a 4,8 metri cubi con la versione corta e 6,3 con la lunga; fino a tre Europallet. Pratica l’apertura a 180° asimmetrica dei portelloni posteriori, altezza di 1330 mm, larghezza di passaggio fra le ruote 1220 mm. Il motore elettrico è in grado di sviluppare 90 kW (122 CV). L’autonomia indicata dall’importatore è di 227 Km con batteria da 35 kWh e 344 con quella da 52,5 kWh nel ciclo urbano, ovviamente dipendente dal peso trasportato, stile di guida, percorso. In ogni caso, sono raggiungibili 150 e rispettivamente 230 Km.

I tempi di ricarica prevedono 6 e 8 ore, oppure 45 minuti all’80% con ricarica veloce. Le batterie sono garantite per un massimo di 2000 cicli, 8 anni o 160.000 chilometri. Il veicolo per 5 anni o 100.000 km. L’assistenza è prevista per 5 anni, sette giorni su sette e sull’arco delle 24 ore. Il furgone dispone di serie di ABS, ESP, EBD, airbag, frenata di emergenza, aria condizionata, sedili che si possono riscaldare, volante in pelle, radio DAB+, MP3, Bluetooth, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, touch screen, alzacristalli e specchietti retrovisori riscaldati regolabili elettricamente, chiusura centralizzata con telecomando, controllo della velocità di crociera. Maxus eDELIVER 3, in listino da 34'490 franchi senza Iva, è in consegna entro due settimane per i veicoli già in sede europea, tre i colori disponibili di serie, presso gli undici concessionari presenti in diciotto località svizzere, di cui una in Ticino.