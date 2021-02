Prepariamoci alla mobilità del futuro, che non sarà fatta solo di auto elettriche o a idrogeno, almeno nelle grandi metropoli. Gli studiosi già s’immaginano di dirottare il traffico dalla strada al cielo e in questo senso nasce Urban Air Port® Air-One®, che è stato selezionato come vincitore del Future Flight Challenge del governo britannico per sviluppare infrastrutture e sistemi di aviazione che consentano l’utilizzo della prossima generazione di veicoli aerei elettrici e autonomi. Air-One® è un primo hub mondiale completamente operativo per i futuri velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) - come i droni da carico e i taxi aerei - e sarà lanciato a Coventry nel corso di quest’anno.

Stiamo parlando di un’infrastruttura innovativa completamente autonoma a zero emissioni per la mobilità aerea del futuro. L’ambizioso progetto Air-One® riunirà l’industria, il governo e il pubblico per dimostrare come sbloccare il potenziale della mobilità aerea urbana sostenibile per ridurre gli intasamenti, tagliare l’inquinamento atmosferico e decarbonizzare olisticamente il trasporto, fornendo al contempo viaggi per i passeggeri e consegne di merci senza interruzioni.

La NASA prevede che la mobilità aereo-urbana nei soli Stati Uniti potrebbe valere fino a 500 miliardi di dollari USA (poco meno di 450 miliardi di franchi) a breve termine e afferma che una barriera significativa alla crescita del mercato è la mancanza di infrastrutture, un problema che Urban Air Port® intende contribuire a risolvere.

La divisione Urban Air Mobility di Hyundai Motor Group ha scelto Urban Air Port® come partner infrastrutturale prioritario per sostenere la crescita globale di questo nuovo settore. L’azienda sudcoreana prevede di creare il proprio aereo eVTOL e di sostenere il più ampio ecosistema della mobilità aerea urbana.

L’impronta fisica di un Urban Air Port® è del 60% più piccola rispetto ad un eliporto tradizionale (l’infrastruttura esistente più comparabile). Utilizzando una costruzione innovativa, i siti possono essere installati in pochi giorni, emettono zero emissioni di carbonio e possono essere gestiti completamente off-grid, il che significa che non devono sempre dipendere da una connessione di rete adeguata.

Urban Air Port® fornisce un approccio integrato alla decarbonizzazione delle città. È progettato per supportare qualsiasi aereo eVTOL e completa altre modalità di trasporto sostenibile come un hub per veicoli elettrici, autobus o scooter. Il design permette agli Urban Air Ports® di essere facilmente spostati in siti alternativi, man mano che il settore della mobilità aerea si sviluppa. Questo design significa anche che i siti sono ideali per la gestione delle emergenze in caso di disastri. Gli Urban Air Ports® possono far decollare rapidamente droni e altri eVTOL per raccogliere e trasportare forniture di emergenza, attrezzature e persone dove necessario.