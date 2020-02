LISBONA - Per Porsche la sigla GTS (che sta per Gran Turismo Sport) ha un valore storico e un significato del tutto particolare: abbinare, come fa dal 1953 con la GTS 550 Spyder, ottime prestazioni e praticità nell’uso quotidiano.

In circuito con Mark Webber

A Lisbona, nella regione di Cascais e anche sul leggendario circuito di Estoril, abbiamo provato le ultime nate: le 718 Boxster e Cayman nonché la nuova Macan. Piove quando arriviamo ad Estoril: ad attenderci per testare i nuovi bolidi in condizioni non facili c’è anche l’ex pilota di Formula 1 Mark Webber. Bene: la prova sarà ancora più impegnativa. Con Webber ai comandi si prende contatto con la pista, lunga 4 km, con un rettifilo di quasi mille metri, teatro di gare epiche (qui Ayrton Senna festeggiò nel 1985 la prima delle sue 41 vittorie in F1).

Poi, sempre con il fondo bagnato, soli, siamo al volante della Cayman, seguiamo il nostro istruttore. La nuova GTS mostra subito le sue qualità: agile, scattante e stabile. A oltre 250 km/h, la visibilità è piuttosto ridotta e la “staccata” in fondo al rettilineo si intravedono appena le luci della Cayman che fa da guida. I 400 CV del motore sei cilindri della biposto urlano che è un piacere. Affrontando le nove curve, giro dopo giro, si osa un po’ di più fino a quando ci si avvicina ai limiti: è qui che si apprezza la stabilità della GTS, un accenno di sbandata e la reazione della vettura è immediata. Una piccola correzione con il volante e la Cayman riprende la giusta traiettoria. Impeccabile.

Il piacere di guida

Abbandonato, non senza rimpianti, il circuito, si torna sulle strade normali. Con la Boxster e con la Macan.

Mentre la nuova Macan GTS si posiziona come collegamento tra il modello S e Turbo nella serie delle SUV compatte, le nuove biposto GTS con motore boxer aspirato da quattro litri occupano il posto appena al di sotto della 718 Spyder e della 718 Cayman GT4 nelle vetture sportive. Va detto che ogni GTS vuole coniugare la tipica dinamica di guida Porsche, il comfort di viaggio e rendere tangibili queste caratteristiche sia in pista, sia nell’uso di tutti i giorni. All'incremento di potenza rispetto ai modelli S provvedono i motori dall'erogazione reattiva e con elevate riserve di coppia. Nei modelli 718 GTS 4.0, questo compito lo svolge il propulsore da quattro litri, impiegato anche nella 718 Spyder e 718 Cayman GT4.

La Macan GTS adotta il motore biturbo da 2,9 litri che, nelle varie configurazioni di potenza, spinge anche i modelli Panamera e Cayenne, nonché la Macan Turbo. Come la Cayman anche la Boxster GTS esprime stile e sportività: maneggevolezza precisa, sterzata agile, docile in curva si “gustano” dal primo istante. Una vera sportiva di classe che abbina comfort e dinamica di guida. La frenata è rapida e sicura. Gli interni sono curati nei minimi dettagli, nello spirito Porsche. Confortevole e piacevole da guidare è anche la Macan GTS equipaggiata con un V6 di 2,9 litri che sviluppa 380 CV (20 in più rispetto al modello precedente). Con questa versione la casa di Stoccarda vuol, come detto, colmare una lacuna tra i modelli S e Turbo con una caratteristica ancora più sportiva anche nel design (nuovo rivestimento anteriore e posteriore e minigonne laterali le conferiscono un look esclusivo). Le prestazioni sono di tutto rispetto, accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e velocità massima dichiarata di 261 km/h. I prezzi vanno da 103’000 franchi per la Macan, a 108’200 per la Cayman e 110’900 per la Boxster.

La scheda (Boxster e Cayman GTS)

Mi piace

Il carattere sportivo e dinamico, il comfort, l’agilità e la stabilità.

Non mi piace

Uso quotidiano? Sì, ma con tutti i limiti di spazio di una biposto.

Motore: V6

Cilindrata: 3.995 cc

Potenza e coppia massima: 400 CV e 420 Nm

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 4,3 sec.

Velocità massima: 293 km/h

Consumi: 10,8 l/100 km

Emissione CO²: 246g/km

©CdT.ch - Riproduzione riservata