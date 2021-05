Cupra Ateca, un SUV ad alte prestazioni

L’accelerazione è rapida grazie anche all’integrazione del cambio DSG a 7 rapporti progettato per regalare una sensazione più sportiva grazie a innesti ancora più rapidi, fluidi e precisi. C’è anche la funzione “launch control” per un’accelerazione ancora maggiore nelle partenze da fermi. Si apprezza subito la tecnologia della trazione integrale 4Drive che analizza in tempo reale condizioni della strada, velocità della vettura, velocità di ciascuna ruota, posizione del volante e stile o modalità di guida, per fornire in qualsiasi momento, in maniera rapida e progressiva, la potenza necessaria a ciascuna delle ruote. Il sistema 4Drive è sostanzialmente progettato per migliorare la guidabilità in ogni situazione. Sei sono le modalità di guida disponibili: Comfort, Sport, Individual, Snow, Offroad e Cupra: selezionando quest’ultima modalità si percepisce sia l’immediata reazione del motore, dal sound possente, sia la regolazione adattiva dell’assetto. La guida è sempre piacevole in ogni situazione e condizione: Cupra Ateca è un SUV che si presta bene sia per gli spostamenti quotidiani sia per i viaggi medio-lunghi.