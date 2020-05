Cupra ha lanciato un’iniziativa in collaborazione con il FC Barcelona che porterà il calore dei fan direttamente al campo di gioco del Camp Nou, non appena riprenderanno le partire di calcio. All’insegna del motto «Let’s win this match together» (Vinciamo insieme questa partita), il partner ufficiale automotive e mobilità del Barça fa così un appello ai tifosi di tutto il mondo affinché supportino la propria squadra da casa, tramite una foto. Le immagini, da inviare al sito ufficiale di Cupra, verranno proiettate sugli schermi LED situati intorno al terreno di gioco durante le partite a porte chiuse che si terranno al Camp Nou. «Cupra sente la responsabilità di condividere un messaggio di speranza e positività con la società. Oltre a voler trasmettere lo spirito di squadra e la passione del mondo digitale al terreno di gioco, l’iniziativa intende andare oltre il calcio. L’obiettivo è condividere la nostra convinzione che, nonostante le sfide che ci troviamo attualmente ad affrontare, torneremo più forti se stiamo uniti» afferma Antonino Labate, direttore di Strategia, Sviluppo del business e Operazioni del marchio spagnolo.

Un’iniziativa speciale Con l’insieme delle immagini ricevute, verrà realizzato materiale audio-video che verrà passato durante la partita a intervalli regolari, circa 10 volte. Grazie a questa iniziativa i tifosi potranno dunque sentirsi un po’ più vicini alla propria squadra. Marc ter Stegen, portiere dell’FC Barcelona e ambassador globale di Cupra, ha invitato i tifosi a inondare il Camp Nou di messaggi di appoggio: «Giocare nel nostro Camp Nou è sempre speciale e il tifo dei nostri supporter è indispensabile. Trovo fantastica questa iniziativa perché ci permette di sentire tutto il loro affetto. Dobbiamo adattarci a questa situazione e ciò ci consentirà di creare un’atmosfera vincente per le nostre partite in casa».

Un’alleanza globale

Lo scorso agosto 2019, Cupra e il Barcellona hanno unito le forze e grazie a questo innovativo accordo, il marchio automobilistico si è convertito nell’esclusivo Official Automotive and Mobility Partner della squadra, diventando uno dei suoi Global Official Partners. Con l’obiettivo comune di supportare l’immagine di Barcellona in tutto il mondo, promuovere il talento e l’innovazione e creare esperienze uniche per la comunità globale di tifosi del Barça, le due organizzazioni collaboreranno per le prossime cinque stagioni.