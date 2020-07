Cupra el-Born: un’elettrica sportiva

Presentato al Salone di Ginevra 2019 sotto il marchio Seat, il prototipo el-Born vedrà finalmente la luce come prodotto della Cupra, la marca gemella e sportiva del gruppo spagnolo. Fin dalla sua presentazione in occasione la Concept Car el-Born aveva destato interesse per il suo design pulito e la personalità che esprimeva. Il team del Centro Tecnico di Martorell non si è adagiato sulle positive recensioni ricevute e ha continuato a lavorare all’evoluzione della Concept Car, conferendole un carattere ancor più sportivo e un design più impattante. Il risultato è la nascita del primo modello completamente elettrico del marchio Cupra, la Cupra el-Born per l’appunto, un cinque porte di dimensioni compatte strettamente imparentata con la Volkswagen ID.3, con la quale condivide lo stesso pianale MEB), Il nuovo modello sarà prodotto presso lo stabilimento di Zwickau (Germania).