Anche questa nuova motocicletta, come la Pan America, è una sintesi riuscita di tecnologia, prestazioni e stile H-D, progettata per inaugurare una nuova era di prestazioni Sportster. Lo fa con un V-Twin Revolution Max 1250T in grado di erogare 121 cavalli e una coppia inarrestabile, un telaio rigido e leggero e nuove sospensioni. Lo stile trasuda potenza, con un profilo concentrato e forte. Il serbatoio del carburante e la sezione posteriore incorniciano il motore, elemento predominante della moto. Il massiccio pneumatico anteriore ricorda l’anteriore senza parafango di un classico bobber, mentre la coda, con lo scarico alto e la sella monoposto sottile, si ispira alla “flat tracker” H-D XR750. Le massicce forcelle a steli rovesciati e gli pneumatici a profilo largo rivelano un’indole sportiva ad altissime prestazioni. Il propulsore è incorniciato dalla finitura Chocolate Satin sui coperchi del motore in magnesio. Colori, finiture e dettagli le conferiscono l’aspetto di una moto customizzata da esposizione, comodamente parcheggiata a far bella mostra di sé. Pesa solo 228 chilogrammi, il suo serbatoio ha una capacità di 11,8 litri, e uno scarico high-mount “2-into-1-into-2” promette un piacevole sound a bassa frequenza. Monta di serie tre modalità di guida preimpostate e selezionabili (Sport, Road e Rain) e due personalizzabili. Non manca il Cornering Rider Safety Enhancements Harley-Davidson: una raccolta di tecnologie progettate per supportare il motociclista in situazioni impreviste o in condizioni stradali avverse. Un display TFT rotondo da 4” visualizza lo stato della moto e supporta l’infotainment tramite Bluetooth. Supporta musica, chiamate, e la navigazione dall’App Harley-Davidson. L’illuminazione è a LED. Il faro ovale a capsula conferisce uno stile ineguagliabile all’avantreno rendendo la Sportster S immediatamente identificabile. Regolabili le sospensioni Showa premium, la posteriore a regolazione idraulica del precarico, tramite una manopola sul lato sinistro della moto. I cerchi leggeri in alluminio fuso con design a cinque razze sfalsate sono avvolti da ampi pneumatici Dunlop/Harley-Davidson Serie GT503. Componenti Brembo premium sono a garanzia di eccezionali prestazioni di frenata. L’altezza della sella è di 755 mm, leve freno e frizione regolabili. Predisposta per il montaggio di manopole riscaldate, ha due punti di alimentazione per l’attrezzatura di guida riscaldata, un sensore di temperatura ambiente esterno sul display avvisa il pilota del cambiamento delle condizioni climatiche, una porta USB-C per caricare il telefono o altri dispositivi. Cruise control e proximity-based security system sono di serie. Il serbatoio del carburante di acciaio ha una capienza di 11,8 litri. Colori disponibili: Vivid Black; Stone Washed White Pearl; Midnight Crimson. Numerosi accessori originali Harley-Davidson disponibili. La novità di gamma 2021 firmata Harley-Davidson, in listino da CHF 17’850, sarà dai concessionari in Svizzera in autunno.



Dati tecnici (Sportster S)

Motore: V-Twin raffreddato a liquido Revolution® Max 1250T

Cilindrata: 1252cc

Potenza max: 122 CV

Coppia max: 125 Nm/6.000 giri/minuto

Cambio: a 6 rapporti