Da Vacallo arriva l’eQooder

L’azienda di Vacallo Qooder lancia la nuova versione elettrica eQooder, che abbina l’ultimo grido di sospensioni basculanti, con un tempo di attivazione inferiore al mezzo secondo, ad un motore a zero emissioni.

L’eQooder tra i suoi tanti punti di forza annovera la retromarcia di serie, da usare a bassissime velocità per le manovre da fermo. Un grande aiuto nell’utilizzo in città e negli spazi più stretti, soprattutto per il gentil sesso che potrà gestire il mezzo in totale sicurezza.

Il nuovo modello elettrico ha un’autonomia che supera i 150 km, garantisce una ricarica delle batterie (agli Ioni di litio da 10.8kwh di capacità) in meno di 6 ore (collegabili ad una qualsiasi presa di corrente standard da 220V) e monta di serie la frenata rigenerativa per aumentare l’autonomia durante la marcia.

Dal punto di vista tecnico l’eQooder ha un motore da 45 kW con coppia di 110 Nm. Il propulsore è un “Z-Force® 75-7R” brushless a raffreddamento ad aria passivo, ad elevata efficienza, con magnete permanente interno resistente alle alte temperature e a flusso radiale. Una power unit collegata poi alla trasmissione finale con 2 cinghie rinforzate in carbonio, per reggere l’elevata potenza e coppia dell’eQooder.

Grande l’uso dell’alluminio per la scatola del differenziale, appositamente disegnata per gestire la potenza ma soprattutto per contenere il peso. Così il nuovo modello “green” è più pesante di quello a benzina, compresa anche la doppia batteria, di appena il 5%.

Ma l’eQooder non è la sola novità della casa svizzera: tre altre novità sono infatti pronte sulla rampa di lancio, la versione off-road, xQooder, la versione Qooder Facelift 2020 e Qooder USA Edition, la versione ispirata al mercato statunitense. Tutti i modelli garantiscono lo stesso livello di stabilità, tipica della piattaforma a quattroruote basculanti del Qooder, ma allo stesso tempo, ne accrescono le caratteristiche di divertimento, con due differenti versioni maggiormente “estreme”, ottimali per l’off-road.